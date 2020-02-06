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GREENSBORO — A Lexington man died this morning after losing control of his car on Interstate 85, police said.

Matthew Craver, 20, was driving south on the interstate when he lost control of his 1999 Mercedes Benz about 9:10 a.m., police said in a news release.

The Mercedes went off into the median and back across the southbound lanes before being struck by a tractor-trailer driven by a 51-year-old Currie man, police said. 

Craver was taken to the hospital where he died, police said.

The crash remains under investigation.

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