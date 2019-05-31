car in rainstorm

File photo

 H. SCOTT HOFFMANN/News & Record

GREENSBORO — Guilford County is under a severe thunderstorm watch until 11 p.m. Friday. 

At 1:30 p.m. Friday the National Weather Service issued a severe thunderstorm watch for 82 counties in North Carolina including Guilford, Forsyth, Rockingham, Alamance, Randolph, Davidson and Stokes. 

Meteorologists said a few strong to severe storms are possible between 3 p.m. and 10 p.m. ahead a cold front. 

The storm could produce wind gusts over 60 mph, large hail and isolated tornadoes. 

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