GREENSBORO — A 40-year-old Greensboro man died Friday from injuries he suffered in a single-vehicle wreck May 31.

Timothy Allan Patterson was driving a 2005 Chevrolet Silverado in the 3500-block of West Market Street around 8:30 p.m. on May 31 when he lost control of the vehicle, according to police.

The vehicle went off the road, into the median and struck a cluster of crepe myrtles. Patterson was not wearing a seatbelt.

The investigation into the crash is ongoing.

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