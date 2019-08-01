Storm photo
Khadejeh Nikouyeh/News & Record

GREENSBORO — Guilford County is under another flash flood warning, a day after a storm dumped 4-7 inches of rain on the area.

The National Weather Service said up to 3 inches of rain had fallen Thursday with another thunderstorm arriving about 10:20 p.m. that could produce more heavy rain.

The additional rain means areas that typically flood are prone to flash floods.

A flash flood warning is in effect until 12:15 a.m. Thursday, the weather service said.

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