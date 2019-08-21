THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN RALEIGH HAS ISSUED A
* SEVERE THUNDERSTORM WARNING FOR...
NORTHERN ALAMANCE COUNTY IN CENTRAL NORTH CAROLINA...
EAST CENTRAL DAVIDSON COUNTY IN CENTRAL NORTH CAROLINA...
NORTHERN RANDOLPH COUNTY IN CENTRAL NORTH CAROLINA...
GUILFORD COUNTY IN CENTRAL NORTH CAROLINA...
* UNTIL 700 PM EDT
* AT 542 PM EDT, SEVERE THUNDERSTORMS WERE LOCATED ALONG A LINE
EXTENDING FROM REIDSVILLE TO NEAR PINE HALL TO NEAR LEXINGTON,
MOVING EAST AT 30 MPH.
HAZARD...60 MPH WIND GUSTS.
SOURCE...LAW ENFORCEMENT REPORTED A HISTORY OF SPORADIC DOWNED
TREES WITH THIS LINE OF STORMS AS IT CROSSED FORSYTH
COUNTY.
IMPACT...EXPECT DAMAGE TO ROOFS, SIDING, AND TREES.
* LOCATIONS IMPACTED INCLUDE...
GREENSBORO, HIGH POINT, BURLINGTON, ASHEBORO, GRAHAM, RANDLEMAN,
THOMASVILLE, ELON, MCLEANSVILLE AND ARCHDALE.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
STRAIGHT LINE WINDS CAN BLOW DOWN TREES, POWER LINES, AND DAMAGE
MOBILE HOMES AND OTHER BUILDINGS. SEEK SHELTER IN A STURDY STRUCTURE
UNTIL THE STORM HAS PASSED. STAY AWAY FROM WINDOWS AS FLYING DEBRIS
GENERATED BY DAMAGING WINDS CAN BE DEADLY.
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HAIL...<.75IN
WIND...60MPH