Northern Guilford High School senior William Thomas

William Thomas, a senior at Northern Guilford High School, paints a parking space at the school. 

 Courtesy of Lisa Thomas

Various high schools in Guilford County offer seniors the opportunity to paint their parking space before school starts each year.

Did you take a great photo of this year's senior parking space painting in action? You can submit it here at www.greensboro.com/photosubmissions/

We may add it to an online gallery! 

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