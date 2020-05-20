CHAPEL HILL — Brian Cole is the new permanent leader of UNC School of the Arts. 

The UNC Board of Governors unanimously picked Cole on Wednesday to be the ninth chancellor of the Winston-Salem arts school. Cole has been the school's interim chancellor since Aug. 1.

Cole will start his new role immediately at a salary of $280,000.

Cole previously served as dean of UNCSA's music school. 

Cole replaced Lindsay Bierman, who was named chief executive officer of UNC-TV Public Media North Carolina in 2019. 

In remarks right after the board's vote, Cole said he was "thrilled and honored" to be picked as the school's permanent leader.

Contact John Newsom at (336) 373-7312 and follow @JohnNewsomNR on Twitter.​

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