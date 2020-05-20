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HIGH POINT - N.C. Highway Patrol troopers arrested a 49-year-old High Point man in connection with the fatal hit-and-run crash on May 3 on Interstate 85 Business.

Clifton Pratt was charged with felony hit-and-run and received a $5,000 secured bond at the Guilford County Detention Center, according to a news release from Highway Patrol.  Pratt is scheduled to appear in court June 22.

Troopers said John Edward Burt, Jr., 39, of Raleigh, was walking when was  was struck by a vehicle on I-85 Business/U.S. Highway 29 at Riverdale Road in Guilford County. Troopers were called to the scene shortly after 1:30 a.m. May 3, a previous news release said about the incident.

Burt died at the scene.

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