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GREENSBORO — Police are continuing to investigate the shooting death of a 28-year-old man Tuesday.

Frederick Elijah Green of Greensboro was found in a parking lot in the 4400 block of West Wendover Avenue just before 1:30 p.m. Tuesday, according to a news release from Greensboro police. Life-saving measures were attempted before Green was pronounced dead, police said.

No suspect information is available at this time.

Anyone with information is asked to contact Greensboro/Guilford Crime Stoppers at 336-373-1000. Tips can also be sent through the P3tips app or at P3tips.org.

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