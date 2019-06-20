Fatal shooting investigation at Murphy USA

Greensboro Police investigate a fatal shooting at Murphy USA near the Cone Boulevard Walmart on Thursday, June 20, 2019 in Greensboro, N.C. 

 By Khadejeh Nikouyeh

GREENSBORO — A person is dead Thursday following a shooting outside the gas station at Walmart on Cone Boulevard. 

Police responded at 1:06 p.m. Thursday to the reported shooting at Murphy USA at 2107 16th St. 

There officers found a person suffering from a gunshot wound. He was transported to an area hospital where he later died. 

Officers have not yet released the victim's name. 

Greensboro Police spokesman Ron Glenn said police are in the early stages of the investigation and do not yet have suspect information. 

Thursday's shooting marks the city's 19th homicide this year. 

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