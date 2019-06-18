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GREENSBORO — A Greensboro woman shot last week at a hotel died from her injuries Tuesday becoming the city's 18th homicide this year. 

Greensboro Police confirmed the victim as 30-year-old Mamie Yvonne Martin. 

Police responded to a shooting call at 5:10 p.m. June 11 to the Cavalier Inn located at 312 JJ Drive. 

Officers found Martin suffering from gunshot wounds and transported her to a local hospital. 

Martin's death brings Greensboro's homicide total to three more than this time last year. 

 

 

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