A shooting victim from Rockingham County was transported to a Greensboro hospital Sunday night, according to Greensboro police.

Police found the person with a gunshot wound when they responded to 1306 W. Meadowview Road, the report said. 

The investigation is continuing.

If you have information about the shooting, police urge you to Greensboro/Guilford Crime Stoppers at 336-373-1000. You can also download the mobile P3tips app. Tips to Crime Stoppers are  anonymous.

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