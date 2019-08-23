GREENSBORO — A Greensboro man was arrested Friday in connection with sexual exploitation of a minor.

Austin Lee Brown, 22, of Greensboro was charged with four counts of third-degree sexual exploitation of a minor, police said in a news release. He is being held in the Guilford County jail with bail set at $200,000.

No further details were released.

Anyone with information is asked to contact Greensboro/Guilford Crime Stoppers at 336-373-1000 or submit a tip via the mobile app P3tips or at P3tips.org.

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