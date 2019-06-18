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Courtesy of Crime Stoppers

GREENSBORO — Police are looking for two suspects who robbed a restaurant Monday night at gunpoint.

At 9:51 p.m., officers responded to Smokehouse BBQ & Grill on Randleman Road in reference to a robbery, a police news release stated. Two armed males entered the business and took an undisclosed amount of cash. No injuries were reported.

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