...FLASH FLOOD WATCH IN EFFECT THROUGH TONIGHT FOR SECTIONS OF
THE NORTHWEST PIEDMONT IN CENTRAL NORTH CAROLINA...
.UP TO THREE INCHES OF RAIN FELL OVER PORTIONS OF THE NORTHWEST
NORTH CAROLINA PIEDMONT LATE MONDAY NIGHT. ADDITIONAL HEAVY
SHOWERS AND THUNDERSTORMS LATE THIS AFTERNOON THROUGH TONIGHT
WILL PRODUCE ADDITIONAL HEAVY RAIN, WITH AN ASSOCIATED RISK OF
FLOODING.
...FLASH FLOOD WATCH REMAINS IN EFFECT THROUGH LATE TONIGHT...
THE FLASH FLOOD WATCH CONTINUES FOR
* A PORTION OF CENTRAL NORTH CAROLINA, INCLUDING THE FOLLOWING
AREAS, FORSYTH AND GUILFORD.
* THROUGH LATE TONIGHT
* WIDESPREAD SHOWERS AND STORMS PRODUCED UP TO A FEW INCHES OF
RAIN ACROSS PORTIONS OF THE NORTH CAROLINA PIEDMONT MONDAY
NIGHT. ADDITIONAL SHOWERS AND THUNDERSTORMS ARE EXPECTED TO
DEVELOP AGAIN AND CONCENTRATE OVER THE NORTHWEST PIEDMONT THIS
EVENING AND POSSIBLY INTO THE OVERNIGHT HOURS, WITH UP TO
ANOTHER TWO TO THREE INCHES OF RAIN POSSIBLE.
* HEAVY RAIN ON SATURATED GROUND WILL INCREASE THE RISK OF FLASH
FLOODING THROUGH TONIGHT, PARTICULARLY IN URBAN AND LOW LYING
AREAS, AND WHERE HEAVY RAIN HAS ALREADY OCCURRED. SWOLLEN
CREEKS AND STREAMS, AND FURTHER RAPID RISES IN WATER LEVELS
WILL ALSO RESULT.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
A FLASH FLOOD WATCH MEANS THAT CONDITIONS MAY DEVELOP THAT LEAD
TO FLASH FLOODING. FLASH FLOODING IS A VERY DANGEROUS SITUATION.
MONITOR LATER FORECASTS AND BE PREPARED TO TAKE ACTION SHOULD
FLASH FLOOD WARNINGS BE ISSUED.
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