THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN RALEIGH HAS ISSUED A
* SEVERE THUNDERSTORM WARNING FOR...
GUILFORD COUNTY IN CENTRAL NORTH CAROLINA...
* UNTIL 630 PM EDT
* AT 533 PM EDT, A SEVERE THUNDERSTORM WAS LOCATED NEAR GREENSBORO,
MOVING WEST AT 10 MPH.
HAZARD...60 MPH WIND GUSTS AND QUARTER SIZE HAIL.
SOURCE...RADAR INDICATED.
IMPACT...HAIL DAMAGE TO VEHICLES IS EXPECTED. EXPECT WIND DAMAGE
TO ROOFS, SIDING, AND TREES.
* LOCATIONS IMPACTED INCLUDE...
GREENSBORO, HIGH POINT, KERNERSVILLE, MCLEANSVILLE, SUMMERFIELD,
GIBSONVILLE, STOKESDALE, PLEASANT GARDEN, JAMESTOWN AND LAKE
GUILFORD MACKINTOSH MARINA.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
FOR YOUR PROTECTION MOVE TO AN INTERIOR ROOM ON THE LOWEST FLOOR OF A
BUILDING.
STRAIGHT LINE WINDS CAN BLOW DOWN TREES, POWER LINES, AND DAMAGE
MOBILE HOMES AND OTHER BUILDINGS. SEEK SHELTER IN A STURDY STRUCTURE
UNTIL THE STORM HAS PASSED. STAY AWAY FROM WINDOWS AS FLYING DEBRIS
GENERATED BY DAMAGING WINDS CAN BE DEADLY.
LARGE HAIL AND DAMAGING WINDS AND CONTINUOUS CLOUD TO GROUND
LIGHTNING IS OCCURRING WITH THIS STORM. MOVE INDOORS IMMEDIATELY.
LIGHTNING IS ONE OF NATURE'S LEADING KILLERS. REMEMBER, IF YOU CAN
HEAR THUNDER, YOU ARE CLOSE ENOUGH TO BE STRUCK BY LIGHTNING.
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HAIL...1.00IN
WIND...60MPH