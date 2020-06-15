Graduates: Taylor Alexandria Abbott, Landon James Abernathy, Shatha Mazen Abu-Dames, Anthony Dwayne Adams Jr. , Harriet Ahu-Darkwah, Logan Jo Allen, Said Fatehalrahim Alsid, Nicholas Grayson Allred, Said Fatehalrahm Alsid, Joanna Alvarez-Perez, Tyra Janae Amar, Jordanne Alexandra Arace, Brieya Kieara Araujo, Ja'timah Alinssa Baker, Simon Gabriel Balauro, Joseph Thomas Balzano, Abas Faisal Bashir, Simone Egypt Bates-Naranjo, Noah Isaac Benton, Aliana Alexis Bercian, Andrea Bermudez-Melchor, Anthony Bermudez-Melchor, Julio Cesar Bermudez-Rangel, Ezekiel Charles Blanchard, Julia Ann Bliven, Kevin Ifondo Boele, Dante Novell Bovian, Robert Allan Boyd, Dennis Edward Bradley, Indya Nicole Bratton, Corie Stephanie Brown, Sierra Catherine Brown, Bryan Van Bui, Jessica Trinh Bui, Nicholas Kennedy Bullis, ZaMaya Arie Burns, Giselle Caroline Cabrejos, Bryan Marin Calderon, Caleb Dwight Carden, Ashley Marie Cardona-Caballero, Isaiah Marques Shareef Carmichael, Isaiah DeWayne Carter, Jemoni Tyanna Carter, Julia Morgan Carter, Lauryn Nicole Carter, Tania Carvajal, Ariana Castillo-Leon, Briauna Kamryn Catoe, David Alejandro Cerpa Carvajal, Jalen Isiah Christa, Nathaniel Dan Cid-Vasquez, Caroline Rose Clark, Sydney Darian Clemens, Hezekiah Trevon Colbert, Zoe Riley Comeau, Niya Simone Commodore, Nadeyia Asunti Lashe' Cooper, Leon Aidan Coronado, Natalie Cortes, Jose G Cortes-Garcia, Marcus Jupay Craig-Ferree, Autumn Kayden Das, Ishmael Tyre Davis, Ja'Liyah Konstance Christal Davis, Mamadou Demba, Yorleny Dilone Vasquez, Christian Nicholas DiMaria, De'Asia Khalia Dotson, Makayla Jade Douglass, Jaheem Ali Dowdell, Jahmirah Amina Dowdell, Jenna Michelle Dunford, Samaya Lynchelle Edmondson, Justin Nicholas Edwards, Nevaeh Tyris Edwards, Elmigdad Aboud Elagab, Michelle Karen Encarnacion, William Wallace Prince Eshleman, Joseph Miguel Espitia, Andrew Cole Faircloth, Adrean Nathaniel Fairley, Samaya Raquel Faulkner, Amber Symone Featherson, Samone Jabrae Felton, Alfi Miguel Ferreira, Patrick Stephen Figueroa Garay, Jasmine Nicole Franco, Sheridan Alexis Free, Tyler Travis Funderburk, Nathan Lane Fury, Iiana Marie Gailliard, Hector Timoteo Gallardo, Yainny Daniela Garcia-Rojas, Andrew West Gardner, Alexandria Evelyn Garrison, Sterling-Grace Welch Gatling, Priscilla Selasie Gbegbeawu, Jeremy Xavier Gilliam, Katherine Jane Gilliland, Trevor Thomas Glisson, Julian Armando Gomez, Lundyn Consuella Gray-Harris, Emma Peyton Gregory, Riley Patrick Griffin, Mariam Bano Hafeez, Jaila Zhane Hampton, Trayvon De'shawn Hardy, Ana Haroon, Anna Beatrice Harville, Ibrahim HassanIsmail Hassan, Nina Isabella Haviland, James Bradley Henley, Collin Anthony Henry, Micah Trevond Herbin, Ana Patricia Hernandez Verdugo, Chris Hernandez-Macias, Kurian Stephen Hewitt, Jeani Xavier Hidalgo, Pixie Simone Hocker, James Deon Holmes, Ky'asza Monet Hood, Jacob Kirk Houston, Lyric Catherine Hudak, Richard James Hughes, Xavier Michael Hughes, Sarah Elizabeth Hunt, Jamila Beatrice Issah, Jacob Aaron Jackson, Keyshaun Jamal Jackson, Asheton Michael Jacobs, Nicholas Brendon Janetta, Kayla Alisia Jessup, Caleb Deshaun Johnson, Chanel Anissia Johnson, Curtis Merell Johnson, Tiana Destiny Johnson, Fontay Kantrel Jones, Je'Riyah Nechelle Jones, Adelisa Kalac, Jamal Ibrahim Kanu, Jasmine Brenee Keith, Adrian Levain Kerns, Sydney Alanna Lash, Anthony Caleon Lattimore, Kallie Elyse Layman, Lauren Elizabeth Le'Gette, Mireya Lizeth Leon, Ismail Ardean Lessington, Mario Lira-Rivera, Elysha Noyl Lockett, Capitola Rose Long, Mikal Julian Long, Jose Dimas Lopez, Ricardo Lopez-Salazar, Jasmine Lopez-Salvador, Jarelle Marques Antoine Lowe, Adrian Luna Romero, Ana-Maria Lynn Manzo, Angel Branise Martin, Jason Martinez-Mendez, Chansomara Monica Mat, Liberty Monet Mathis, Dennis Lee Matier, Javon Amari McCain-Murphy, Charles Wesley McCoy, Megan Elise McCraw, Audreyanna Heaven McCray, Keyun Lamar McCullough, Oriana Nicole McIntosh, Ashanti Antoinette McKiver, Dymek Deylan McNeil, Emily Del Carmen Melendez Victoria, DeAnna Renne Melvin, Angelina Nohemi Mijangos-Ochoa, Benjamin Isaiah Miller, Amir Ya'Zid Mims, Zuriel Anton Minkins, Abdelgafour Ahmed Abdelgafour Mohamed, David Eduardo Molina, Brayden Charles Moore, Macy Alexandria Morgan, Najah La'Shel Morris, Logan Patrick Morton, Clarice Akonkwa Mushunju, Shahad Mustafa, Osman Mustafic, Justus Sharon Nash, Mohamed Mansour Ndiaye, Colin Adrian Newis, Taynajah Ryann Newton, Alexander Vu Nguyen, Hannah Van Nguyen, Khoa Tan Nguyen, Nhi Quynh Nguyen, Joshua Charles Nichols, Bin Adama Nkossi, Isabella Zohnae Oates, Boluwaji Enoch Odufuwa (valedictorian), Aniecan Onike Ofum, Zoe Madison Ott, Floyd Anthony Owens, Trinh Ting Pang, Ali Papa Amadou Diop, Nevaeh Simone Parks, Caitlin Lee Patrick, Alexia MacKenzie Patterson, Kaylee Marie Patton, Colin Jahnai Paul, MacKenzie MaryKatherine Peavy, Samariyona R Person, A'Jada Makaya Polk, Gerald Gordon Powers, Anthony Michael Pressley, Saul Ramirez-Ruiz, Aidan James Rann, Dean Renic, Oscar David Rivas, Cristian Yadiel Rivera-Delgado, Iniobong Christie Roberts, Zion Immanuel Roberts, Christopher Donte Robinson, Arath Manuel Rodriguez-Mendez, Rigoberto Rosales-Bardales, Hanaa Rosfi, Lauryn Sincere Ruffin, Montaha Mahgoub Salih, Christian Jose Salmeron-Ferman, Charlene Santiago, Samuel Santiago, Ayman Saoud, E'quazya Comeka Scott, Aliyah Dionne Seabrian, Elijah Wayne Seabrian, Faith Seator, Arbnor Sejdiu, Fatma Osama Mostafa Shamselden, Shahdan Osama Mostafa Shamselden, Jordyn Brianna Sharpe, Christian Silva-Prestegui, Miya Chavon Simmons, Darius Jumar Simpson-Deloatch, Elizabeth H Siu, Desmond Barlow Smith, Taylor Quynn Smith, Tybree Denisha Smith, Zhacorah Ashanti Smith, Caroline Elizabeth Smythe, Shareese Jayda Sneed, Christian Andrew Southern, Dylan Lee Southern, Cooper Thomas Speight, Semaj Izel Staton, Shayla Breanna Stewart, Patrick Marshall Southern, Maribel Elisa Terrazas, Lydia Evelyn Thomas, Ariana Camille Thompson, Azyriah Shammon Thompson, Mary Katherine Thompson (salutatorian), Taylor Nicole Tickle, Cameron Xzavier Toney, Aurelio Toledo-Valenzuela, Sarah Carolina Torres, Monique Kongolo Tshiaba, Mikhi Leanda Vaughn, Katelynn Abigail Velasco, Anthony Noe Velazquez-Godinez, Kasanna Samai Veth, Brandon Vizcaya, Yassine Adam Wahbi, Josiah Wesley Washburn, Jabrecia LaCharm Washington, Makayla Kiana Watkins, Brooklyn Ayana Watlington, Alexi Symone West, Joshua Mustvrion White, Christopher Lee Whittaker, Jalen Daron Williams, Rion Mackenzie Williams, Allana D'Asia Wilson, Gracie Lynne Wilson, Kailee Nicole Wright, Marcus Alonzo Wright, Isaiah De'Von Young, Christian Michael Youngdahl, Evan Saye Zigbuo, Fredlyn Kou Zigbuo
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