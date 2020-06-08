Graduates: Victoria Bella Adams, John Ralph Adriance, Tyrek Apogo Agoh, Melissa Aguirre, Adam Christopher Akins, Marisol Alejo-Felipe, Kayla Janee Alford, Brianna Faith Allen, Dylan Jack Anderson, Jose Esteban Anzaldo, Donnetta La’Dero Armstrong, Jaden Michael Artis, Theodore David Ash Jr., Alexander Allan Badgett, Tony Eugene Bailey Jr., Elizabeth Marie Baker, Haley Rae Barber, Camary Barnes, John Poul Basondole, Christopher Michael Becker, Asia Renee Bell, Kristen Natorie Berry, Shunte Macyn Bethea, Logan Tyler Bishop, Sarah Kaylyn Bishop, Tyjhae Unique Blakeney, McKenzie Michelle Blum, Olivia Nicole Bonde, Lily Cheyenne Bowland, Kashiah Majesty Bradley, Gavin Christian Brewer, Hampton Caleb Brewer, Lily Josephine Bridges, Carmen Alyssa Rodriguez Brooks, Jonah Adam Brown, Joshua Reid Brown, Yuri Taguchi Brown, Matthew Vito Bruscino, Tri Ha Minh Bui, Rebecca Lynn Burchfield, Jordan Alexander Burrough, Gaven Bently Bush, Taylor Chanel Butler, Tyler Chase Butler, Xavier Deshon Byrd, Aidan Flannery Cady, Anna Claire Caligan, Maliyah Lou Carroll, Kendraya La’Kia Carter, Ryann Nicole Chance, Ashlyn Ohanna Chapmon, Hanna Skye Christensen, Hannah Leigh Clapp, Hunter Cole Clapp, Jessica Riley Clapp, Dylan Jiles Coble, Jesica Tomi Coble, Ethan James Coltrane, Samuel Kirby Combs, Zoe Brianna Camile Compton, Adoni Somara Coney, Krandle Montgomery Conner, Caelyn Danielle Cook, Hunter Logan Coore, Yesenia Cordoba-Santos, Diego Cortes-Miramontes, Heidi Marie Cortez, Emily Ashlynn Corthum, Savannah Dale Covington, David Richard Cox, Finley Hamilton Craig, Chloe Jordan Crane, Catylyn Michele Craven, Morgan Chase Cutshall, Robert Emmett Dalton Jr., Nevaeh Sianna Day, Kristina Deel, Kadidjatou Djibril, Yani Kahri Dobson, Samuel Kofi Donkor Jr., Jayden Lynn Dorsett, Justin Wayne Doyle, Jasper Maggie-Ann Duke, Tierra Andréa Dukes, Calvin Deven-O’Neal Dumas, Michael Xavier Dunn, Erica Jade Eason, Kaitlyn Elizabeth Eaton, Jhaiem Zaire Engles, Mya Camille Ervin, Isaac Curtis Evans, Aaron Michael Felmet, Leah Hope Fields, Destiny Alexandria Finger, Justin Dean Fleming, Anthony Flores-Gutierrez, Jeremiah Luke Foust, Kaleb Andrew Fredell, Isaiah Tyrone Frederick, Cody William Fuller, Taylor Grace Gage, Laine Marie Garrison, Jackson Treize Gaydon, Brooke Ivorie George, Katlynn Mattie Gerringer, Davian Jamil Giles, Abigail Gonzalez, Gerardo Gonzalez-Salgado, Ashlyn Paige Gore, Noah Aaron Gourley, Tony Eugene Graham, II, Jeffrey Tanner Greeson, Noah Landon Greeson, Sterling Elise Hairston, Thomas Henry Hall, Chasidy DeChelle Hardy, Christian Elias Hargrave, Johnathan Anthony Harris, Zachary Alexander Harvell, Jonathan Russell Hedge, Marissa Leigh Hernandez, Gabriel Herrera-Frometa, Javier Herrera-Frometa, Benjamin Wayne Higgins, Ethan Wayne Hill, Jacob Michael Hilton, Clark Michael Hinshaw, Devin Emon Hinton, Olivia La’Raye Hinton, Gabriela Alexandria Hodgin, Ian Martin Hsieh-Sills, Shelby Jeannette Hubbard, Jayona Lashay Humphrey, Sade Alexis Humphrey, Ezekiel Keith Hunt, Jonathan Brooks Hunt, III, Michaela Lauren Hutchison, Kaylahn Elizabeth Jackson, Annalee Victoria Jarrell, Kayla Arianna Jeffers, Laila Victoria Jeffries, Emily Ray Jenkins, Katelyn Destiny Charmaine Johnson, Matthew Evan Johnson, Sarah Elizabeth Johnson, Jaiden Thomas Jones, Janae’ Cierra Jones, Jaquan Lamonte Jones, Kaylee Jean Jones, McKenzie Danielle Jones, Dezmond Tavarus Jones-Moore, Emily Jane Jordan, Da’Zhané Tyara Judge, Trenton Joseph Keating, Taryn Elizabeth Keener, Dariy Khashchuk, Jonathan Dennis King, Joshua Taavon King, Kyle Ian Kirkpatrick, Montanna Dalton Kirkpatrick, Austin Michael Kirmse, Hailey Amber Knight, Hogan Alexander Kohn, Nathanael Weldon Koonts, Walter Kurtis Kuhlenkamp, Kaleb Andrew Lambe, Regan Kiora-Danae Lancaster, Makenzie Dallas Land, Jadon Lee Layton, Michelle Valentina Layton, Jahleel Alexander Easterling Leavens, Brandon David Lee, Emily Marie Leonard, Daisy Agustina Lesso-Patiño, Paul Allen Lester Jr., Nya Deneen Lewis, Michelle Leyva-Espino, Sakia Jennica Lindsay, Zachary Joseph Lineberry, August Elizabeth Little, Kaitlyn Andrea Livingston, Claudia Lorraine Lopez, Jithaya Jenna Lothakoun, Logan Paige Lowe, Joseph Michael Lowes, Samanthan Nichole Loy, Faith Albarece Lumban, Justin Fabian Bay Lynch, Aliyah Lucero Machuca, Carly Illyssa Mack, Leila Rose Maginnis, Jennifer Maldonado-Fernandez, Alexis Brewer Malpass, Alexander Gregory Martin, Madisyn Taylor Martin, Noah Christopher Martin, Miguel Martinez-Mendoza, James Louie Mason, V, Benjamin Darrell Matthews, Tynese Frances Gylanie Matthews, Ervin Jaquan McAllister, Montrell James McLean, Khari Rayna McLendon, Sydni Camille McMillan, Mitchell Anthony McNaughton Jr., Janie Cherisse McQueen, Adrian Ivan Medina-Jaimez, Elysia Isabela Mejia, Jennifer Merino, Grishma Mishra, Dalan Bernard Monk, Jesús David Montes de-Oca Jimenez, Jordan Abriana Moore, Zackari Christian Moore, Claudia Rose Mortenson, Mason John Muetzel, Nirvanah Nak, Nyla Lanice Nathaniel, Anna Elizabeth Naylor, Keilan Cory Neal, Callasandra Lynn Nelson, Dakota Nash Nelson, Gabrielle Summer Newman, Ryan Andrew Newsome, Cole Wesley Nickles, Mason Grant Nickles, Spencer Robert Nixon, Morgan Nicole Oakley, Brenda Owusu, Kevin Emmanuel Pacheco, Noelia Lynn Palmeri, Eduardo Garcia Parra, Marcus Rayvon Patterson, Sofia Louise Patton, Andri Himanol Perez-Landin, Jacob Niels Petersen, Jordyn Elizabeth Phillips, Brianna Tiera Pinson, Sydney Kiana Pon, Brian Scott Poole Jr., River James Porter, Alexis Barrett Powell, Nolan Thomas Powers, Madison Nicole Puckett, Andrew Wrenn Quate, Joshua James Quest, Darryl Keith Quick Jr., Taj Champion Raleigh, Haven Leigh Ramm, Nya Mackenzie Reed (salutatorian), Justin Chandler Rhyne, Noah Grant Roberts, Dante’ Robinson, Jasmine Nikita Rogers, Jose Carlos Salazar-Bravo, Trystan James Schipf, Alterique Justice Scott, Domya Lanaysia Scott, Madison Denise Scott, Ezekiel Jacob Scrivner, Ila Paige Seamans, India Danielle Shannon, Hannah Michelle Shepherd, Hart English Showalter, Sky Gabriel Sides, Connor Joel Simmons, Kennedi Marie Simmons, Zachary Elijah Simmons, Taylor James Singletary, William Charles Skinner, Kelsey Lynn Skopelitis, Alexis Rae Smith, Jazmyn Ashanté Smith, Solassi Emanuel Smith, Hailey Faith Spahr, Brianna Shamia Spivey, Olivia Marie Staley, Skyler Keith Staley, Sierra Dawn Still, Connie Renee Striblin, Lauren Danielle Sudderth, Isabella Nicole Sutton, Joel Bryant Sutton, Ian Rashad Sweet, Malachi Jerome Swindler, Orlando Efraine Tapia Jr., Camilla grace Taylor, Rebecca Lynn Terrell, Eathan Izaiah-Phillip Terry, Miya Anne Terry, Ahna Nichole Thompson, Marcus Mekhi Thompson, Sarah Jamalya Monea’ Tillman, McPherson James Tobin, Kameryn Brooke Tolbert, Brittany Guadalupe Torres, Sergio Velasco Torres, Darious Delarie Travis-Scott, Shelby Grace Triplett, Spencer Ross Tysinger, Summer LeAnn Underwood, Ivette Vazquez-Cardoza, Mark Silas Voigt, Montrell DéQuan Walker, James Brandon Wallace, Emma Elizabeth Walrond, Emery Curtis Wampler Jr., Kyana Alice Warner, Jalen Michael Warren, Takhi Centurion JaQuel Washington, Aiden Michael Watson, Dylan Ray Weaver, Timothy Linc Welch, Logan Harrison West, Kailen Lyneé Whitfield, Gerrell Rayvon Whitsett, Adriane Devon Williams, Cierra Lyn Williams, Isaiah David Williams-Rhem, Jordan Faith Williamson, Abigail Faith Wilson, Cassidy Marie Wilson, Joshua Omari Wilson, Jayden Anthony Winchester, Dylan Charles Woodard, Aniyah Sanaa Woods, Joshua Alan Wright, McKinley Paige Wyrick (valedictorian), Noah Lucas Yates
MOST POPULAR
-
Six men charged with having weapons at Tuesday protest
-
Videos show over 20 people breaking into Greensboro pawn shop, taking TVs and guns, police say
-
Walker arrested after pulling pistol in squabble near Reidsville protest
-
Police release images from looting at Target, ABC store on Lawndale Drive Sunday; two stores at Friendly Center also burglarized
-
Watch Now: COVID-19 briefing from Gov. Roy Cooper
Post a comment as
Report
Watch this discussion.
(0) comments
Welcome to the discussion.
Log In
Keep it Clean. Please avoid obscene, vulgar, lewd, racist or sexually-oriented language.
PLEASE TURN OFF YOUR CAPS LOCK.
Don't Threaten. Threats of harming another person will not be tolerated.
Be Truthful. Don't knowingly lie about anyone or anything.
Be Nice. No racism, sexism or any sort of -ism that is degrading to another person.
Be Proactive. Use the 'Report' link on each comment to let us know of abusive posts.
Share with Us. We'd love to hear eyewitness accounts, the history behind an article.