Nothing beats a one-skillet meal for ease of preparation for any meal. This cheesy spinach pie can be made ahead of time and served at room temperature, and it’s also terrific on a buffet table (for those intimate gatherings) right out of the oven.

Make sure the phyllo dough is properly thawed so it unrolls without tearing.

For a complete meal, serve it with grilled or fried sausage links.

Load comments