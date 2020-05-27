Randolph Community College held a virtual ceremony for its 2020 College and Career Readiness Graduation on Thursday, May 14. The in-person ceremony was to take place the same date, but was changed due to COVID-19.

High School Equivalency Graduates

Archdale: Gabriell McArthur, Lane Van Ausdall

Asheboro: Victor Castaneda, Hilda Munoz-Vences

Fuquay-Varina: Kiara Dolan

Lexington: Richard Phillippie

Pleasant Garden: William Allen Sr.

Randleman: Devon Nix

Adult High School Diploma Graduates

Trinity: Sierra Miller

Troy: Brady Marshall

The graduation can be viewed at www.youtube.com/watch?v=IXwpZWEzlAI.

Send press releases to people@greensboro.com.

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