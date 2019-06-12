Graduates: Nathan George Adelman, Paul Michael Ahern, Obadele Azizi HB Akan, Kenzie Elizabeth Alkinburgh, Tyrell Shareph Allen, Veronica Sophia Allen, Micah Ashlea Alley, Madison McKenzie Allred, Susanna Elizabeth Allred, Erin Leigh Alston, Edwin Ernesto Alvarado, Ronaldo Osmir Alvarado Bonilla, Matteo Gianfranco Amendola, Samuel Joseph Angiulli, Anthony Frederick Antonelli, Antonio Marcos Arroyo, Amy Elizabeth Auld, Joseph Terry Babcock, Elizabeth Brewer Baker, Ryan Joseph Baker, Jackson Abraham Bardsley, McKenzie Lynn Bartlett, Dominic Richard Bartuccio, Christian Isaiah Bass, Emily Michelle Baum, Scott Lee Bennett, Landon Nicholas Berg, William Steven Beyer, Nicole Lillian Bilodeau, William Douglas Blackburn, Sandi Hope Bleiberg, Mackenzie Brooke Boaze, Briley Layne Bogle, Zachary Andrew Booker, Abbie Grace Boone, India Kahari Bowden, Kevin Briones-Tristan, Caroline Autumn Brittain, Brandan Nicolas Brown, Dawson Nicholas Brown, Laurel Nicole Brown, Nyomi Lexi Brown, Sarah Elizabeth Brown, Destiny Danielle-Nicole Bryant, Jacob McGee Bryant, Cameron Anthony Burnett, Christian Cable, Catherine Glen Camp, Isaiah Daniel Campbell, Karson Nicole Cantees, Nicholas Holman Carter, Mikayla Yvette Carver, Clayton Wells Cash, Aliyah Nicole Cassano, Austin Thomas Chambers, Stephanie Kate Chandler, Tyler Jordan Chavis, Chase Michael Ciliberti, Colton Clay, Samantha Carson Clements, William Archer Clendinen, Charles Reece Clendon, Marie Caroline Connelly, Ashley Nichole Cooper, Leslie Cortes, Aidan Connor Cosgrove, Matthew Bryce Cotter, Jaylen Alexander Cox, Alexander Vincent Credle, Bret Timothy Crissman, Justin Michael Cundall, Isaiah Nathanael Dale, Trevor Pearson Davis, Tyron Quenard Davis, Miranda Faith Dean, Zachary Lamont Dickerson, Austin Case Dickson, Gabrielle Alexis Dobson, Janay Nicole Dockery, Liam Harrison Doll, Payton Elizabeth Duhaime, Sawyer Scot Duncan, Joshua Ethan Dungan, Elise Claire Duquaine (valedictorian), Shane Matthew Earp, Alexandra Lynn Egidio, Jacob Keith Elkins, Elizabeth Marie Emerick, Sai Taurus Evans, Joshua Allen Ewell, Abigail Leigh Faust, Jordan Christopher Felder, Trexie Jane Fernandez, Logan Thomas Fitzgerald, James Clyde Flinchum II, Tyler Wyatt Flippen, Seth Jordan Flowers, Sherry Yamile Fonseca-Bolanos, Ally Cassidy Foster, Waiel Kamaleldin Gafar, Jenna Michelle Garner, Jack William Garrison, William Eugene Gibbs, Emily Nicole Glidewell, Julian Andrew Goins, David Gonzalez-Mendez, Noah James Goots, Peyton Brianne Gray, Grayson Elijah Griffith, Briar Evan Hall, Kevin Dennis Roger Hallatt, Wesley Crawford Halley, Alyssa Katelyn Hamilton (salutatorian), Alyson Michele Hanlon, Jessica Lynn Hardiman, Abigail Celeste Harris, Walker Han Harris, Jillian Taylor Emily Harrison, Conner Daubren Harvey, Garland Prescott Harvey, Brayden James Hatcher, Jayden Bryant Hatcher, Parker Bryson Hazel, Emma Riley Hilburn, Cade Emerson Hillis, Lauren Summers Hinze, Nathyn Patrick Hoffman, Mark Peters Hoskins, Mary Elizabeth Ann Howard, Jaxon T Hughes, Christopher Andrew Hultberg, Charity Ladon Hutchinson, Emily Grace Ingold, Daisha Tyra Ingram, Noah Stephen Jackson, Logan Mackenzie Jenkins, Jonathan Colby Johannesen, Bryce Ian Darlington Johnson, Claire Elizabeth Johnson, LaCynkel Alicia Johnson, Matthew Thomas Johnson, Herman Eli Jondoh, Cienna Marie Joyce, Joshua Kenneth Judge, Michael Steele Kastanek, Moses Pelasimba Kayanda, Davinni Keat, Olivia Elizabeth Kernels, Devon Julien Kijania, Amanda Evelyn King, Joshua Matthew King, Caleb Wayne Kirby, Lexie Caroline Klimek, Lauren Cassidy Kluttz, Paul Alexander Kluttz, Hunter Isaac Knight, Madalyn Elise Knoettner, Michael Joseph Koenig, Allison Viveka Krumm Castaneda, Victoria Grace Ladd, Peyton Elizabeth Lambeth, Jason Trent Larson, Kennedy Nicole Lasley, Jadon Adison Lee, Madison Elizabeth Lee, Jakob Anderson Lenard, Jose Francisco Lesso-Juarez Jr., Keith Harden Lineberry Jr., Isaiah Christian Little, Alleigh Brooke Long, Matthew Gregory Long, Kaiden Paul Lovern, Lauren Catherine Lowe, William Blake Lucas, Cayla Marie Mabry, Jonathan Hunter Mack, Claire Elizabeth Marion, Rubiana Justine Marmolejos, Dallas Elijah Martin, Ciara Arriana-Junio Martinez, Destiny Cheyenne Mastin, Kyra Diane McAdams, Riley Nikole McClanahan, Lydia Gayle McGee, Tee'arna Fayona McKay, Chenirah Kuishan McLaughlin, Jacob Ryan McMasters, Gabriel Thomas McNeil, Chelsea Anastasia McRae, Benjamin Lyall Melville, Cole Abram Meredith, Ellie Elizabeth Michaels, Antwan Tyreke Miller, Brian Douglas Miller Jr., Grace Eilene Moeller, LaMonica Renee Moody, Samantha Jane Morgan, Taylor Elizabeth Morgan, Abigail Nicole Kaylee Moroney, Jalin Malik Morton, Jesus David Mosqueda-Arredondo, Orlando Effren Muller-Reyes, Alondra Noemy Muniz, Orkideh Nabizadeh, Ayani Cheyenne Neal, Lauren Ashley Nelson, Brent Christopher Nieri, Braden Joseph Nolet, Mason Riley O'Connor, Madison Cheyenne Odom, Taylor Nicole Orman, Hannah Ann Ouellette, Yeh Jeeh Park, Colin Ronald Parr, Drake Scott Pavelka, Joseph Dakota Pedraza, Lindsey Ione Pegram, Mark Lawrence Peters, Benjamin Bradley Poirier, Zuri Linda Porter, Benjamin Greeley Puchyr, Francesca Marie Pupillo, Hope Danielle Purcell, Kaya Gayle Ramey, Leslie Megan Ramirez, Janae Regina-Nicole Randolph, Emmanuel James Rankin, Julian Alexander Rankin, Annabelle Lynn Raper, Samantha Gail Ray, Reagan Victoria Reece, Seth William Rehder, Peyton Scott Reid, Jessica Grey Rendleman, John Jesus Reyes-Vargas, Lauren Denise Reynolds, Darius Anthony Richardson, Georgana Rena Rideout, Harrison Michael Riek, Savannah Leigh Ringel, Jacob William Robinson, Dezirae Mai Rodriguez, Madelaine Grace Rountree, Tanner Michael Rouse, Amy Kay Rule, Jessica Grace Russell, Lila Ahmed Sabek, Taylor Nicole Saint, Madeline Johanna Schulenklopper, Djidoula Rudicole Cedric Sedjro, Jacob Lee Sessoms, Adriahna Price Showers, Samuel David Shuttleworth, Jessica Christina Simmons, Yash Singh, Bria Nikole Smith, Demetrest Nicole Smith, Addison Lee Snider, Benjamin Mark Snider, Olivia Renee Spicer, Cameron Joseph Stalter, Anna Grace Starkey, Eric Christopher States, Alexander Michael Stephens, Risa Leann Stephenson, Gatley Warren Azziz Stone, Stephanie Hannah Strahler, Ayanna Niyi Stukes, Sarah Kate Summers, Emma Aidan Susi, Raymond Edward Sutherland, Ramar Thomas, Stephanie Kelly Tickle, Jessica Leigh Tillman, Michaela Leigh Tisdale, Kennedi Charelle Tolliver, Sanna Amanda Melina Trolle, Mollie Lovette Vaclavik, Ethan Michael Valk, Allison Brooke Van Hecke, Anna Joy Vancil, Chandler Thomas Voliva, Gabriella Nicole von Vajna, Ella Marie Wachendorfer, Ira Benjamin Wagner, Kathryn Elizabeth Waite, Sharon Lynn Ware, Madison Anne Watts, Johnathan Lewis Welborn, Heather Anne Wesoly, Toby Leslie Matlock Wessling, Gareth Stuart Williams, Lauren Ann Willoughby, Alesia Talore Wilson, Laetrell Dajuane Wilson, Cameron Nygaire Womack, Emily Leigh Woods, Sidney Jacob Case Woods, Elijah James Yonaitis, Caylee Denise Young, Zeyun Zhuge
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