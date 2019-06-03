Guilford County
Elizabeth Anne Abram, Nathaniel Clark Adams*, Grace Elizabeth Adams, Mariah Janelle Addison, Kodjo Emile Agbowou, Skylar Frances Ahmuty, Julius Michael Alexander, Ryan Samuel Alexander, Ziad Ahmed Ali*, Suzanne Elizah Alley, SaraGrace Altabet, Sydney Jacqueline Amidon*, Larry M. Amoriello*, Daniel Esteban Amparo, Aaron Ibukun Amusan, Caroline Jarrett Anderson*, Grace Marie Anderson*, Mihai Anghel, Megumi Anning Yoshihara, Jesse Anning Yoshihara, Zachary Adam Arledge, Hannah Grace Arnett, Claire Lorraine Audilet, Geena Autry, Dominick Michael Bagnoli, Abby Louise Bair, Alexander Balabanov, Carmin Ashley Ball, David Christopher Barnes, Thomas Vance Barnette*, Emily Ann Barrett, Michaela Grace Bate, Elizabeth Ebbing Baumeier, Elizabeth Grace Belcher, Jose Benavidez*, Hope Bercaw, Jefferson R. Bercaw*, Logan Scott Berg, Lauren Johanna Berkelhammer, Trevor Berreth, Jonathan David Bethel, Emily Francis Beverly, Samuel Joseph Biesecker, William Scott Biggs, Bassam Joseph Bikdash, Taylor Paige Bingham*, Clare Cathryn Bloss*, Samuel Thomas Boone, Nathan Bowers, James Edward Bowie, Casey Eleanor Brannigan, Steven Branz, Amanda Rose Brennan*, Matthew Bressler, Robert A Brooks, Mackenzie Laurel Brown, Courtney Lee Brown, Nathanael Adam Brown, Sarah Mackenzie Brown, Leigha Carly Bruce, Megan Buczkowski*, Caleb Andrew Buehner, Elizabeth Anne Burkitt, William L Burns, Emma Lore Butler, Alexsiara Necohl Bynum, Cameron Boyles Byrd, Rachel Byrd, Emily Rose Callahan*, Nolan Anthony Canegallo*, Natalia Renee Carminelli, Nicholas Michael Carroll*, Samantha Kim Chalmers*, Sydney Mae Champion*, Gretchen Rose Chaplin, Christina Elizabeth Chapman, Thomas Craig Chappelow*, Youjin Cho, Carson Garrett Chrismon*, Andrew Chu, Dana Marie Cinao, Taylor Victoria Clark, Drew Michael Clark*, Benjamin Conner Clary, Jamie Kyleen Cochran, Sarah J. Colby, Hunter Coleman, Tate Garrison Coley, Anna Marie Cormack, Samuel Troy Covington*, Adam Steven Craddock, Nicholas Gregory Creed, Jude Edem Crentsil, McKenzie Ann Criswell, Thomas Key Cruickshank, Michael Alexander Cruz, Ethan Walker Cullis, Danielle Marie Curri, Amanda Currie, Jayme Ann Currie, Alexandra Lili Dabar, Shelby Ann Dains, Tran Dang, Alexandra Sofia Dascenzo, Adam Gregory Davis*, Jack Edward Davis*, Maria Carmen Davis*, Clara Rose Dawson, Aliadam Deeb*, Katelyn Anne Delahanty, Kayla Eryn Deweese, Ashley Morgan Diiorio*, Lindsay Maria Dinallo*, Chas Andrew Dowtin, John Parker Drawbaugh, Carl A Druebbisch, Cameron Wetherington Dunn*, Abygail Neva Duquette, Meghan Elizabeth Ealley, Edgar Everette Edwards, Jean Marie Egan*, Erin Lynn Egan, James Einwaechter, James Lucas Elder, William Edward Ellington, Kathleen Lloyd Ellison, John Mitchell Emerick, Ava Enochs, Elyza Leynes Espinosa, Michael Sean Euliss, James Faber, Jennifer Fang*, Sean Edward Farley*, Hunter Felder, Roman J Fendrich, William Walton Finch, Morgan Camille Fiske, John D Flaherty*, Grace Anne Flater, Ann Eugena Ford, Lindsay Monique Frank, Cristian Franklin, Daniel Joseph Freeman, Anna Katherine Freundt, Ava Carolyn Freyaldenhoven, Ryan Fritz, James Riley Furr, Micah Bernard Gafford, Bryce M. Gaither, Theodore Maurice Gaither, Trevor J. Gamache*, Juliana Jolie Ganim, Briana Marie Garcia*, Cameron Michael Gardner, Antonio Stephen Gargano, Adair Garner, Samantha Renee Garnett, Tess Jane Garrison, Victoria Grace Geib, Emily Marie Gentry, Sarah Catherine Gerkin, Sarah Gilliam*, Natalie Claire Gittis, Andrew Bryce Gray*, Alexander John Gray, Katherine Green, Joseph Robert Greenland*, Lauren Taylor Grigg, Megan Hui-Fen Griswold, Mollie Ann Grose, Christopher Reynolds Gross, Morgan Layne Gunter, Connor Michael Haggarty, William Mitchell Hales, Bethany Erin Hall, Farha Hamedelneel, Sandra Rose Hand, Joel Rodahl Hanf*, Ashley Noelle Hannon, Rasheed A Harding, Margaret Avery Harrill*, Tyree Dajuan Logan Harris, Allison Marie Harris, Caleb Andrew Hash, Jacob Paul Hauck, Adrian Julius Haywood, Hannah Katelyn Headen, Morgan Helms, Olivia Margaret Helvey, Trela Rutherford Hendrix, Arthur Boyden Henley, Margaret Patchin Hennigan, Madeline Claire Henry, Kevin Antonio Hernandez, Julian Hester, Kirkman Shane Hice, Coleman Mahler Hicks*, Luke Manuel Hinshaw*, Matthew Thomas Hinson, Amanda J Hinze, Ngoc Kim Hoang*, Ayden Scott Hochstein, Brooke Christina Hodge, Kevin Patrick Hogan*, Davis Bradley Hoover, Ellee Brayden Hopkins, EmmaLee Catherine Hovander*, Rosemary Eleanor Howard, Britton Kayley Howell, Jacob Cooper Hudgins, Davis Alexander Hudson*, Daniel L Humphrey, Michael A Hunt*, Mitchell Allen Hurd, Lauren Olivia Hutcheon, Phat Nguyen Huynh, Henry J Hyde, Jenny Maria Iruela, Krista Blake Jackson, Philip Grant Jacob, Hannah Lauren Johnson, Cecily Kay Jones*, Sarah Elisabeth Jones, Dylan Tyler Jordan, River Tomas Jung, Suzanna Catherine Kafer*, Sean Michael Kauder*, Matthew Jacob Kay, Jeremy M Kelly, Taylor Anderson Kenion*, Bradley Seth Kennedy, Matthew Ross Kennedy, Shena Elaine Kensak, Taryn Kern, Ashley Lucille Kerr, Sydney E Keskinen, Jackson Thomas Kessel, Nolan Timothy Kessel, Sol Khaitas, Fatma Khan, Tristan Kyle Kilgannon, Seong-Won Kim, Kaitlyn Grace Kime, Valerie Melissa King, Alexander Philip Kitching, Emily Klawitter, Ellie Klimek, Alexander Morgan Kline*, Tommy Sailor Koeplinger*, Nathan Patrick Kohn*, Ephraim Koonce*, Neal Patrick Kordsmeier*, Benjamin Kreager*, Chase Robert Kubis, William Charles Kunberger, Ryane McKenzie Kurtz, Taeim Kwon*, Zachery Thomas Lacer*, Nathan Lacivita, Vittorio Lagnerini*, Peter Josef Laird*, Mollie Bunjira Lambrecht, John Christopher Laney, Isabella Catharina Lauver, Kirsten Nicole Lee, Hannah Grace Lee, Daniel Patrick Lee*, Marissa Elizabeth Lenze, Lindsay Suzanne Leonard*, Mason K Lewis*, Ian William Lewis, Holden Lewis, Margaret Addison Leybourne, Stephen Michael Lilley, Elizabeth Kunthearath Lim*, Virginia Kyser Lineberry, Nikolas Scrofani Lord, David Austin Lovato*, Audrey Hosanna Lucas, Anne Marshall Lucius, Samuel Tanner Luckett, Phuc Luong, Morgan Nichole Maceldowney*, Shelby Madren, Benjamin Peter Sam Malinda, Bennett Dodson Marlow, Grace Lenora Marlow, Jade Angelique Marrero, Anna Laura Marrujo, Emily Rose Martin*, Paul Merrick Martineau, Katelyn Dorothy Maslack, Olivia Dale Matthews, Malgorzata Angelika Mazgola, Emily McCall, William Tod McClure, Erica Paige McCune*, Darius Christopher McFarland*, Patricia Ann McKee, Tristan Elisabeth McKee, Calli Nicole Medlin, Grayson Bryce Mericka, Justin Worth Mikles, Zachary Martin Militello*, Jack Quinn Mitchell, Parker Winston Mitchell, Sara Emily Montgomery*, Alexander Jonathan Moon*, Owen Michael Morris, Isaac Christopher Mullen, Maxwell Joesph Murdoch, Caitlin Elizabeth Murray, Jacob Robert Myers, Adam Scott Needles*, Elnora Nesbitt, Ngoc Hong Tu Nguyen*, Diana-Truc Nie Nguyen, Tyler R Nielsen*, Christine Yangdan Nienhuis, James C. Nitka, Harrison Fuller North, Rachel Michelle North, Kaitlyn Elizabeth Oakley, Devon Curtis O'Brien, Kimberly Renee Pantuso*, Roshni Himanshu Panwala, Ruhani Naitik Panwala, Phillip Glenn Parker, Hailey Elizabeth Parker, Landon Scott Parmer*, Nachiket Patel, Kishan Rajesh Patel, Meet Anilkumar Patel, Janak Kalpeshkumar Patel*, Zachary Aaron Patel*, Gavin Christopher Peeden*, Kayla Leigh Pemberton, William Michael Pequigney, Alexis Danielle Perdue, Austin Philip Perryman*, Bailey Grant Peters, My-Duyen Pham, Mackenzie Phillips, Timothy Thanh Pitzer, Brianna Elicia Plaine, Brooke Plemmons, Ryan Alexander Pollard*, Laura Jacqueline Powell, William John Pratt, Annika Preheim, Jansen Riley Quarandillo, Timothy Austin Quate, Robert Sandoval Quezada, Kendal Hope Quinlan, Nathan Joseph Rackers*, Rachel Marion Rackers, Adam Ryan Raiger*, Taylor Brooke Raiger*, Matthew McKinley Rakes, Abigail Elizabeth Ramsey, Caroline Elizabeth Rapp, Ryan Tyler Reese, Claire Mackenzie Register, Morgan Leanna Register, Ashlen Renee Reich, Devin Christopher Reid, Justin Parker Restrepo, Samuel Stuart Revak*, Lahari Revuri, Safari Sinise Richardson, Carly Richardson, Faith Joylyn Rickerts, Emma Kate Rigby, Alexandra Rose Ring, Sophie A Ritchie, Alexis Noelle Roberts, Taylor Lynn Rodenberg, Nathan S Rofail*, Stephanie Nicole Rowland*, Nathaniel Poston Royall, Alexis Sky Rutledge, Tal Sabas, Iphigenia Sarrimanolis, Allison Scaramuzzo, Caitlyn Lexi Schlaudecker, Jerod Shankar Schwandt*, Benjamin E Schwartz, Mary Rachel Scott*, Brendan Alexander Seppey, Emily Sharpe, Austin Wayne Shelton, Michael Collin Shick*, Maggie Mae Short*, Katelyn Gail Shropshire, Thomas Silknitter, Austin Morris Simons, Julliane Marcel Sison, Aaron Tavon Skipper, Adam David Skrzecz, Campbell Jackson Slone, Camron Taylor Smith, Jaylen Smith, Sarah Elizabeth Smith*, Madelaine Olivia Smith, Ryan Eugene Smith, Imani Desiree Smith, Christopher Brian Smith*, Ellie Brooke Smith, Ori Soker*, Akintunde Solar, Rachel Elizabeth Southard, Camden Frederick Speight, Tener Cameron Starling, Cassie Ann Starnes, Hallie Elizabeth Steadman, Benjamin David Stemen*, Allison Stephan, Paul Benjamin Rives Stokley, Morgan Stokley, Harrison Richard Strag, Kyle Douglas Sullivan, Dickson Tze Fung Tam, Joseph Sylvester Taylor, Kyle William Tharrington, Abby Marie Thomas*, Garrison Thornton*, Emma Caroline Thyer*, Allison Linzey Tice, Emma Lee Tilley, Cameron Neil Tilley, Lauren Kayleigh Titcher, Emily Grace Tomblin, Virginia Claire Tomlinson, Emily Maria Topping, Ly Alex Traing*, Elizabeth Bryan Trent, Natalie Lauren Truby, Jenna Renee Tuders, Jacob Gordon Tumlin, Brian T Turi*, Taylor Lynn Tuttle, Alyssa Lee Valentine, Logan Rodney Valk, Daniel Jacob Vapne, Christina Ann Verdi, Mary Margaret M Vial, Hannah Morrison Wall, Jacob H Walls, David Walser, Kayla Nicole Watson, Spencer Wesley Watts, Noah Rice Weaver, Nicholas B. Weaver, Lydia E Wells, Kathryn Grace Wenger, Brett Mitchell Westenberg, Rachel Corey White, Lauren Whitley, Rodney Harper Wilds, Alyson Nicole Willcox*, Rebecca Mitchell Williams, Laura Moore Williams, Natalie Grace Williams, Braun Page Wilson*, Alexandra Wilson*, Natalie Lauren Wilson*, Mollie Jane Winstead, Rebecca Nicole Witten, Rebekah Jordan Wofford*, Lilygrace Wolfe, Isabel Marie Wood, Alan Dale Woodlief*, Aubrey Claire Woodward, Morgan Grace Wooten*, Allison Brooke Wyrick, Chun Yeung, Kable Vincent Young*, Kylie Logan Young*, Thomas Vincent Zente, Matthew William Zeyfang, Ethan Tobias Zola
* indicates Perfect 4.0 average
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