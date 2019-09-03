Annual prayer clinic at Wells Memorial COGIC

The schedule has been released for the 33rd annual Prayer and Life Clinic at Wells Memorial Church of God in Christ.

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The schedule has been released for the 33rd annual Prayer and Life Clinic at Wells Memorial Church of God in Christ.:

Prayer Warriors from across America will pray for the USA in Greensboro, Sept. 6-13th.

It’s the “33rd Annual Prayer & Life Clinic at Wells Memorial Church of God in Christ (COGIC), 1001 E. Washington St., Greensboro.

This year’s theme is “Prayer Works ... Hope Is the Strategy,” and the scripture is Micah 7:7. The Wells Memorial COGIC host pastor is Dr. Herman G. Platt; and Prayer Clinic Coordinator is Sister Rosanne Roberts.

Don’t miss uplifting classes, seminars, prayers, services, and gospel music including:

Friday - Sept 6th - 7:30pm

Supt. Micaiah Young, Milwaukee, WI

Life Center COGIC

Sunday - Sept 8th - 11am

Pastor Albert C. Macklin IV, Palo Alto, CA, New Sweet Home The Temple of Deliverance COGIC

Sunday - Sept 8th - 6pm

Supt. Gabriel Hatcher, Louisville, KY

COGIC Adjutants Senior Chief Overseer

Monday-Thursday/Sept 9-12th

Prayer - 7:45am-8:45am & 7pm daily

Supt. Tommy Legrand, Hamlet NC

Prayer & Faith Temple COGIC

Monday-Thursday- 9am - 12:30pm

Ithiel Clemmons Workshop Lectures

Dr. Arthur F. Mosley, Atlanta, GA

Cathedral of Faith COGIC

&

Dr. Eric Greaux, Kernersville, NC

Triad Ministries COGIC

Monday, Sept 9th - 7:30pm

Pastor Bernard Curry, Greensboro NC

Mt. Zion Church of God

Tuesday, Sept 10 - 7:30 pm

Bishop Greg Hargrave, Burlington, NC

Gospel Tabernacle United Holy Church

Wednesday, Sept 11 - 7:30pm

Time of Prayer and Impartation

Healing and Deliverance

Thurs & Friday/Sept 12-13 - 7:30 p.m.

Bishop Elijah Hankerson

St. Louis, MO

COGIC International Dept. Of Evangelism President

Prayer Breakfast Friday 8:30am

Pastor Elvin Ezekiel, Chester, PA

New Beginnings Worship Center

Monday thru Thursday, 10pm

Late Night Prayer for healing, anointing, deliverance, Holy Ghost

For additional info: call 336-392-4003 or email wellsprayerclinic@wellsmemorialcogic.org

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Contact Nancy McLaughlin at 336-373-7049 and follow @nmclaughlinNR on Twitter.

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