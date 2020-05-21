Grief and loss

AuthoraCare Collective, formerly Hospice and Palliative Care Center of Alamance-Caswell and Hospice and Palliative Care of Greensboro, will hold the second part of a series exploring the meaning of grief and loss during COVID-19 from noon to 1 p.m. Wednesday, May 27.

Participants will learn about the various tools and resources available for those coping with grief and loss during the pandemic.

To register for the webinar on Zoom, visit https://authoracare.zoom.us/webinar/register/WN_9WeYzRwVS9yR2W3jkG2c2A. Webinar ID: 938 3975 1714.

To join via telephone, call 301-715-8592.

For information, call 336-621-2500 or visit authoracare.org/knowing.

Send press releases to people@greensboro.com.

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