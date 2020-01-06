Chancellor's list
Guilford County: Lori Nichole Alley, Madison Mckenzie Allred, Stella Mai Arnesen, Rebekah Hope Augustine, Taylor Ann Bair, Makayla Summer Barricks, Hailey Morgan Belk, Jacob Nathaniel Benton, Edvin Carl Berggren, Claire Eva Biaggi, Emily G. Boggs, Maud Louise Henriette Bouma, Kirsten Maryann Braxton, Kira Elizabeth Brisotti, Alexander Dunn Brown, Kinley Lorick Brown, Robert A. Brown, Mary Kate Calhoun, Charlotte Louise Carr, Sydney Dare Carter, Mikayla Maree Cartwright, Parker Hamilton Corso, Elizabeth Ashley Coyte, Ciera Alleene Dalton, Francois Lamond Desautels, Michael Gregory Devore, Faith E. Dymek, Olivia Sydney Emmert, Judith Espitia, Daniel K. Faber, Coleman Douglas Fairburn, Olivia Jane Forish, Elijah Patrick Fox, Nicholas James Goard, Seth Walker Harrison, Shane Michael Harvell, Jason Christopher Hawn, Lora Elizabeth Heiman, Madison Elizabeth Hensch, Jack R. Henza, Cecilia Marie Heyn, Bryan Joseph Hill, Virginia Abigail Hill, Sarah Elizabeth Hollins, Kara Elizabeth Holyfield, Shelby Elizabeth Horton, Katharine E. Hoyle, Logan Mackenzie Jenkins, Charles Landon Kemble, Jenny Kiaosouvath, Julia Alexander Klass, Spencer Davis Lavender, Jonathan Mckendry Layton, Megan Elizabeth Learn, Declan James Leavitt, Erin Taylor Lee, Ashlyn Kate Loring, William Blake Lucas, Carly M. Maas, Zoe Lauren Manlay, Katherine Elizabeth May, Kayla Brynne McDougle, Seth E. McGee, Ann-Marie Billings Mignone, Montana M. Murphy, Josie Marilyn Myers, Mikayla Caroline Mykytyn, Thommasaht Cameron Nhouyvanisvong, Haille Cross Nielsen, Skyler Q. Pacheco, Nathan Samuel Parillo, Tindall Grace Pearson, Jordan Blackwell Perez, Elizabeth Ann Peterson, Olivia Marie Reich, Bradley Walter Rentz, Brianna Elizabeth Richardson, Lauren Sydell Romedy, Charles Diffee Sanderson, Stefan Saponja, Charleston Storie Saylor, Kelly Nicole Schlup, Jessica Haley Schmid, Samuel David Shuttleworth, Jonathan Ryan Slater, Samuel Lawrence Smith, Lakin L. Stevens, Emma Jane Strange, Savannah Wray Thomas, Anna Leah Turner, Laura M. Tutterow, Spencer Worth Underwood, Jolene Fei Valoris, Nikolas Christopher Vaughn, Sharon Lynn Ware, Aaron William West, Alexis Nicole Wilson, Olivia Grace Woody, Deja Davinity Wright
Randolph County: Hannah Elizabeth Austin, Morgan Taylor Baynard, Ashby Christine Beane, Sarah Grace Caudill, Cody Dean Chessor, Emma Quinn Ferree, Adam Edward Garrison, Bailie Elizabeth Gordon, Brynn Paige Hughes, Austin Nathaniel Johnson, Makayla Kulick, Miranda Rene Lowe, Chau Ngoc Minh Nguyen, Hannah Coleman O'Briant, Brooks Cameron Peterson, Kathryn Taylor Power, Brody L. Ritch, Jorge Dante Rivero, Taylor Kay Robinson, Joseph Ryland Severs, Devin Cole Stewart, Samantha Alexis Sweet, Darby Lyn Vereyken, Kelsey Brynn Walker, Carrie Marie Williard
Rockingham County: Payton Elizabeth Blaney, Ainsley Taylor Butler, Ragan Henley Cadd, Allison Michelle Clark, Mie Jean Finney, Jonathan Rodriguez Ibarra, Brian Land, Roslyn Jessica Reynolds, Bailee Elizabeth Ridlon, Claire Carson Roberts, Sarah E. Shumate, Rebecca Lynn Southard, Brittany Lynn Teague
Dean's list
Guilford County: Ian M. Adams, Janet Alejandra Aguilar, Letissia Adoko Akue-ka, Olivia Mae Aldridge, Olivia Devone Allen, Kathryn Nicole Alvstad, Jacob Daniel Anderholm, Sarah K. Anderson, Jade Ashlyn Andrews, Megan Davis Barlow, Katherine Lane Bayless, Colin Beairsto, Maxwell Ramsey Beck, Zachary Thomas Bell, Michelle Molina Blackwelder, Berenice Blanco-rodriguez, Elizabeth Sheridan Bobbitt, Alexander Stone Boudreau, Alexandria Noelle Bradshaw, Garrett Templeton Brandt, Nicholas David Buchholz, Allyson Mckenzie Burcham, Elena Haley Butler, John A. Caldwell, Otis Caldwell III, Delaney Call, Evan Stuart Carter, Robert Casey, Matt Bandhit Chansombat, Ryan James Chicosky, Hana Lynn Chong, Hailey Elizabeth Church, Brittany Lea Clapp, Trennon Ashley Clapp, William Logan Clendon, Allison Nicole Coakley, Caroline Elizabeth Cole, Peighton Victoria Connor, Zachary Michael Cooke, Regan M. Cooper, Thomas Alvin Coppley, Alexandra Elisabeth Crawford, Grace Anne Creasy, Tori Dacosta, Lauren Elizabeth Darnell, Bryce Leigh Davis, Catherine A. De Miranda, Mary Harmon Derrick, Madou Elijah Diarrassouba, Benjamin M. Dixon, Blair Grace Dixon, Vy Pham Thao Doan, Maria Carissa Dove, Vivian Autumn Drewery, Breeanna Leigh Duell, Uc H. Eban, Olga Elezovic, Marina Essa, Hunter Mcquade Evans, Ally Paige Fields, Audrey Claire Fields, Kathryn Grace Fisher, Abby J. Fleck, Michael Tyler Flueckiger, Haley Hunter Fogleman, Caroline Clarkson Fowles, Patrick Sheridan French, Brynn Cara Fussell, Bradley Austin Fye-Duell, Matthew M. Goard, Hannah M. Gould, Nicholas Fair Granowsky, Samuel C. Greer, Matthew Colonna Guard, Emma Ingram Gwynn, Joshua Isaiah Hairston, Annalyn Faith Hall, Kimberly Zayna Hamdan, Harry Dean Hardy, Cory Alexander Harmon, Christian Alexander Hawkins, John Petersen Hennigan, Gracie Dell Herndon, Evan Mcgregor Hiatt, Hanna Mckenzie Higgins, Spencer Makenzie Hoffman, Nicholas Allen Hoover, Tyler Scott Howington, Lance Alexander Johnson, Cienna Marie Joyce, Molly Erin Joyce, Landon Hayes Kellum, Mildred Kilimanjaro, Grace Fiona Kilmartin, Jacob Harris Kremer, Aidan Elizabeth Lacz, Sienna Dawn Lafon, Alissa N. Lake, Jeremy Thomas Lalumondier, Rebekka Marie Largen, Nicholas Christian Lavender, Anthony J. Lee, Ethan Troy Little, Thomas Griffin Lowe, Sarah Madison MacEldowney, Addie Marie Magyar, Arnandra Lajoyce Maiden, Delaney Louise Marion, Benjamin Jeffrey Martin, Todd Benedict Martorano, Jacob Vincent Mazzarese, Aidan Hamill McArthur, Collin D. McCord, Mackinnon James McDiarmid, Kelly Riane McFeeley, Grace E. McGee, Megan Elizabeth McMahon, Jeremy Henry Meyer, Jared Cole Morgan, Blair Elizabeth Moricle, Blake A. Murphy, Brendan Scott Murray, Daniel Shaw Murrow, Josephine Allen Myers, Sophia Raminelli Nagy, Lucy G. Newsom, William Jackson Newton, Alexandra G. Nixon, Kaitlin Nicole O'Reilly, Daniella Chidera Ogbonna, Kara Hunter Old, Cristian T. Ortiz, William Jack Paley, Jisook Park, Hannah Elizabeth Jackson Parrish, Nathaniel C. Patterson, Elissa Olivia Paula, Symone D. Perry, Melissa Eileen Phillips, Thomas Wyland Phillips, Makayla Pittman, Taylor Elaine Polson, Mikayla Marie Posey, Austin Matthew Prairie, Emma Randall, Heather Abigail Rankins, Lert Ratanaamornkun, Mia Reece, Claire Elizabeth Reynolds, Kara Ann Richardson, Sydney Marie Rivera, Cameron Tyler Roney, Leah Catherine Roper, Gracyn Andrews Ruffin, David Xavier Ruiz, Matthew Allen Rush, Mason Alden Russell, Emily Grace Schoonhagen, Tori Lynne Sesler, Nadeen Shaar, Lynsey Paige Sharpstene, Samuel Reese Shelton, Carson Michael Sherman, Haverly Haskins Shields, Emma Delaney Sikes, Sarah Marie Simaan, Liam Davis Skaggs, Caleb Smith, Emily April Smith, Savannah Renee Smith, Carlie Rae Snyder, Loretta B. Southard, Brittany G. Sparks, Alaina Brooke Stack, William Thomas Stansill, Myranda Mykal Staton, Kyndal Alexandra Stewart, John Stanford Stichter, Caroline Elizabeth Stone, Katelyn Renee Stoves, Tanner C. Stutts, Nikkita Surrell, Andrew Tippett, Prince T. Titus, Andrew Christian Tullar, Presley Ann Turner, Jasmine Nayeli Uresti, Ryan James Walton, Elizabeth Claire Weekley, Robert Wesley Welborn, Cari Ellen Whitesell, Christopher Thomas Williams, Kaitlyn Marie Williams, Nicholas Deshaun Williams, Regan Delaney Williams, Alanna Fair Wilson, Matthew Littleton Winters V, Hannah Christine Woodburn, Laura Victoria Yacoubian, Nathaniel Robert Yingling, Annie-leigh Frances Young, Sophie Joyce Young, Taylor Elizabeth Zarate, Elizabeth Gale Zinn
Randolph County: Kimberly Yadira Aguirre-salguero, David Arellano, Torry Sherree Barbery, Taylor Cole Berry, Brandon Lee Blair, David Lane Blalock, Gavin Shay Bryant, Christian Seth Cashion, Hannah L. Clark, Sidney Ann Cox, Charlotte Rachel Davis, Jesus Eduardo Diaz Moroyoqui, Sadie Caroline Duncan, Alexa Elizabeth Dunn, Julia Mason Eanes, Hope Nicole Elkes, Evelyn Isel Garcia, Dylan Neil Harvel, Samantha Spencer Hedrick, Tyler Davis Hill, Barrett Martin Hiskett, Andrew Scott Howard Jr., Jarrett M. Hulin, Ty Durham Humphries, Olivia Katherine Hydzik, Alexandria Lynae Johnson, Chandler David Kaminski, Hunter Ryan Kinney, Haylee Carson Kirkman, Madison Elizabeth Labonte, Ashley Noelle Layton, Carolina Leon-valderrama, Lidia Lopez, Rachel Anamile Luna Sanchez, Dixon Lee May, Madelaine Anna McGee, Lauren Madison McHenry, Kamryn Janea Mills, Johna Elizabeth Mizzi, Nickolas Austin Rushbrook, Alec James Schoenberger, Lauren Taylor Smith, Chloe Michalla Thompson, Rachael Love Tilley, Karla Andrea Torres, William Ryan Trail, Miguel Angel Uribe, Dylan Thomas-scott Ward, Abigail Grace Way, William Armstead Way, Cameron Blake Williams, Bailey Nicole Wilson, Allison Connor Young
Rockingham County: Kristen Elizabeth Ahoush, Taylor Leigh Alley, Brett Joseph Baker, Francis Reagan Barford, Amelia Claire Bullins, John Caleb Cardwell, Katherine Elizabeth Carroll, Hannah Elaine Dale, Ryan Josiah Edrington, Kristen Nicole Glaeser, Matthew Dale Hagwood, Kalei Danielle Handy, Sydney Elizabeth Hill, Christian Blake Hilton, Grace Emily Hodges, Isaac Wright Hopkins, Payton Laube, Yoshi Katina Munoz, Torrie Breanne Pegram, Mckenzie Pell, Caleb Duke Pollard, Lori Ann Potter, Jolie Morgan Rintelmann, Abigail Lynn Schmidt, Rebecca-anne Ruth Shive, Madeline Diane Smith, Emily Mae Tredway, Abigail Noelle Watkins, Sarah Elizabeth Whitsett
For more information, visit https://registrar.appstate.edu/students/student-records.
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