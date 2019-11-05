...FLASH FLOOD WATCH REMAINS IN EFFECT THROUGH THURSDAY EVENING...
.A SLOW-MOVING UPPER LEVEL LOW OVER THE TENNESSEE VALLEY WILL
RESULT IN MULTIPLE ROUNDS OF MODERATE TO HEAVY RAINFALL WITH
EMBEDDED THUNDERSTORMS EXPECTED TO MOVE THROUGH THE AREA THIS
EVENING. DUE TO WIDESPREAD HEAVY RAINFALL OF 2 TO 4 INCHES ACROSS
MUCH OF CENTRAL NC OVER THE PAST FEW DAYS, AREA CREEKS AND STREAMS
ARE RUNNING HIGH. ADDITIONAL RAINFALL OF 1 TO 2 INCHES WILL
RESULT IN AN ELEVATED THREAT OF FLASH FLOODING THROUGH THE
EVENING.
...FLASH FLOOD WATCH REMAINS IN EFFECT THROUGH THIS EVENING...
THE FLASH FLOOD WATCH CONTINUES FOR
* A PORTION OF CENTRAL NORTH CAROLINA, INCLUDING THE FOLLOWING
AREAS, ALAMANCE, ANSON, CHATHAM, CUMBERLAND, DAVIDSON, DURHAM,
FORSYTH, GUILFORD, HARNETT, HOKE, JOHNSTON, LEE, MONTGOMERY,
MOORE, ORANGE, PERSON, RANDOLPH, RICHMOND, SAMPSON, SCOTLAND,
STANLY, WAKE, AND WAYNE.
* THROUGH THIS EVENING
* MULTIPLE ROUNDS OF MODERATE TO HEAVY RAIN WILL CONTINUE THROUGH
THIS EVENING. DUE TO WIDESPREAD HEAVY RAINFALL OF 2 TO 4 INCHES
ACROSS MUCH OF CENTRAL NC OVER THE PAST FEW DAYS, AREA CREEKS
AND STREAMS ARE RUNNING HIGH. ADDITIONAL RAINFALL OF 1 TO 2
INCHES WILL RESULT IN AN ELEVATED THREAT OF FLASH FLOODING.
* RAPID RISES ON CREEKS AND STREAMS, AS WELL AS FLOODING OF LOW-
LEVEL AREAS, MAY OCCUR, ESPECIALLY IN URBAN AREAS.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
A FLASH FLOOD WATCH MEANS THAT CONDITIONS MAY DEVELOP THAT LEAD
TO FLASH FLOODING. FLASH FLOODING IS A VERY DANGEROUS SITUATION.
MONITOR LATER FORECASTS AND BE PREPARED TO TAKE ACTION SHOULD
FLASH FLOOD WARNINGS BE ISSUED.
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