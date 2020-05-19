Getting it right

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A story on page A1 of Tuesday’s News & Record reported that N.C. A&T would hold classes on Labor Day, which is Sept. 7. The university said Tuesday that Labor Day will be a university holiday and no classes will be held. That reduces the number of fall semester class days by one to 69.

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