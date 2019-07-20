...DANGEROUS HEAT CONTINUES...
.THE COMBINATION OF HOT TEMPERATURES AND HIGH HUMIDITY WILL
PRODUCE DANGEROUSLY HIGH HEAT INDEX VALUES THROUGH EARLY NEXT
WEEK, WITH LIMITED COOLING AT NIGHT.
...HEAT ADVISORY IN EFFECT FROM 6 AM SUNDAY TO 6 AM EDT MONDAY...
THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN RALEIGH HAS ISSUED A HEAT
ADVISORY, WHICH IS IN EFFECT FROM 6 AM SUNDAY TO 6 AM EDT MONDAY.
* HEAT INDEX VALUES...UP TO 104 DUE TO TEMPERATURES IN THE MID
90S, AND DEWPOINTS IN THE LOWER 70S.
* TIMING...THE HOTTEST TIMES WILL BE FROM 11 AM TO 8 PM.
* IMPACTS...THE HEAT AND HUMIDITY MAY CAUSE HEAT STRESS DURING
OUTDOOR EXERTION OR EXTENDED EXPOSURE.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
A HEAT ADVISORY MEANS THAT A PERIOD OF HOT TEMPERATURES IS
EXPECTED. HOT TEMPERATURES AND HIGH HUMIDITY WILL CREATE A
SITUATION IN WHICH HEAT ILLNESSES ARE POSSIBLE. DRINK PLENTY OF
FLUIDS, STAY IN AN AIR-CONDITIONED ROOM, STAY OUT OF THE SUN, AND
CHECK UP ON RELATIVES AND NEIGHBORS.
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