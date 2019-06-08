...HEAVY RAIN AND FLASH FLOODING POSSIBLE ACROSS THE NW PIEDMONT
THROUGH MIDDAY...
.THREE TO SIX INCHES OF RAIN ACROSS PORTIONS OF THE NW PIEDMONT.
HAS LED TO SOME FLOODING OF URBAN AREAS AND SMALL STREAMS ALREADY.
AN ADDITIONAL 1 TO 2 INCHES IS POSSIBLE LATER THIS AFTERNOON AND
OVERNIGHT AS MORE RAIN IS EXPECTED. IF THE HEAVIEST RAIN FALLS
OVER THE URBAN AND POOR DRAINAGE AREAS, FLASH FLOODING CAN BE
EXPECTED.
...FLASH FLOOD WATCH NOW IN EFFECT THROUGH SUNDAY EVENING...
THE FLASH FLOOD WATCH IS NOW IN EFFECT FOR
* A PORTION OF CENTRAL NORTH CAROLINA, INCLUDING THE FOLLOWING
AREAS, DAVIDSON, FORSYTH, GUILFORD, AND RANDOLPH.
* THROUGH SUNDAY EVENING
* PERIODS OF HEAVY RAIN ASSOCIATED WITH TRAINING SHOWERS AND
ISOLATED THUNDERSTORMS CAN BE EXPECTED THROUGH SUNDAY AFTERNOON.
3 TO 6 INCHES OF RAIN HAS ALREADY FALLEN ACROSS PORTIONS OF THE
NW PIEDMONT. AN ADDITIONAL 1 TO 2 INCHES IS POSSIBLE. IF THE
HEAVIEST RAIN FALLS OVER THE URBAN AND POOR DRAINAGE AREAS,
FLASH FLOODING CAN BE EXPECTED.
* THE HEAVY RAIN MAY PROMPT THE RAPID RISE OF STREAMS AND
CREEKS. THE URBAN AREAS, PARTICULARLY AROUND THE CITY OF
GREENSBORO AND OTHER LOW LYING AREAS WILL BE MORE PRONE TO
FLASH FLOODING.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
A FLASH FLOOD WATCH MEANS THAT CONDITIONS MAY DEVELOP THAT LEAD
TO FLASH FLOODING. FLASH FLOODING IS A VERY DANGEROUS SITUATION.
MONITOR LATER FORECASTS AND BE PREPARED TO TAKE ACTION SHOULD
FLASH FLOOD WARNINGS BE ISSUED.
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