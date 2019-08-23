THE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS ISSUED SEVERE THUNDERSTORM WATCH
612 IN EFFECT UNTIL 10 PM EDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING
AREAS
IN NORTH CAROLINA THIS WATCH INCLUDES 15 COUNTIES
IN CENTRAL NORTH CAROLINA
ALAMANCE DURHAM EDGECOMBE
FORSYTH FRANKLIN GRANVILLE
GUILFORD HALIFAX NASH
ORANGE PERSON VANCE
WAKE WARREN WILSON
THIS INCLUDES THE CITIES OF APEX, BURLINGTON, CARRBORO, CARY,
CHAPEL HILL, CREEDMOOR, DURHAM, ENFIELD, FRANKLINTON, GRAHAM,
GREENSBORO, HENDERSON, HIGH POINT, HILLSBOROUGH, KITTRELL,
KNIGHTDALE, LOUISBURG, MEBANE, NASHVILLE, NORLINA, OXFORD,
PRINCEVILLE, RALEIGH, ROANOKE RAPIDS, ROCKY MOUNT, ROUGEMONT,
ROXBORO, SCOTLAND NECK, SPRING HOPE, TARBORO, WAKE FOREST,
WARRENTON, WILSON, AND WINSTON-SALEM.