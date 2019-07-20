Getting it right

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Melvia Powell still has her original copy of the Greensboro Daily News heralding the Apollo 11 moon landing. Her name was misspelled in a Saturday story that ran on page A1 about the recollections area residents had of that day.

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