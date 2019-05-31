THE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS ISSUED SEVERE THUNDERSTORM WATCH
300 IN EFFECT UNTIL 11 PM EDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING
AREAS
IN NORTH CAROLINA THIS WATCH INCLUDES 31 COUNTIES
IN CENTRAL NORTH CAROLINA
ALAMANCE ANSON CHATHAM
CUMBERLAND DAVIDSON DURHAM
EDGECOMBE FORSYTH FRANKLIN
GRANVILLE GUILFORD HALIFAX
HARNETT HOKE JOHNSTON
LEE MONTGOMERY MOORE
NASH ORANGE PERSON
RANDOLPH RICHMOND SAMPSON
SCOTLAND STANLY VANCE
WAKE WARREN WAYNE
WILSON
THIS INCLUDES THE CITIES OF ABERDEEN, ALBEMARLE, ANGIER, APEX,
ARCHDALE, ASHEBORO, BUIES CREEK, BURLINGTON, CAMP MACKALL,
CARRBORO, CARTHAGE, CARY, CHAPEL HILL, CLAYTON, CLINTON,
CREEDMOOR, DUNN, DURHAM, ELLERBE, ENFIELD, ERWIN, FAYETTEVILLE,
FRANKLINTON, GOLDSBORO, GRAHAM, GREENSBORO, HENDERSON,
HIGH POINT, HILLSBOROUGH, HOPE MILLS, KITTRELL, KNIGHTDALE,
LAURINBURG, LEXINGTON, LILLINGTON, LOUISBURG, MEBANE, NASHVILLE,
NORLINA, OXFORD, PINEHURST, PITTSBORO, POLKTON, PRINCEVILLE,
RAEFORD, RALEIGH, ROANOKE RAPIDS, ROCKINGHAM, ROCKY MOUNT,
ROSEBORO, ROUGEMONT, ROXBORO, SANFORD, SCOTLAND NECK, SELMA,
SILER CITY, SMITHFIELD, SOUTHERN PINES, SPRING HOPE, SPRING LAKE,
TARBORO, THOMASVILLE, TROY, WADESBORO, WAGRAM, WAKE FOREST,
WARRENTON, WILSON, AND WINSTON-SALEM.