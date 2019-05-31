Muriel Hoff, a 96-year-old poet and Greensboro resident of Greensboro for the past 65 years, will be reading from her latest book of inspired poetry.

Hoff has written six books of poetry in the last 16 years. The latest book is “Beautiful the Whispering of Wind” which contains 80 useful writings about topics such as family, education and spirituality.

The reading will be at 3 p.m. June 3 in the Livingston Lounge at Abbotswood at Irving Park, 3504 Flint St., in Greensboro. The event is free, and refreshments will be served.