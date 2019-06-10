BC-BKL--WNBA Glance

WNBA

By The Associated Press

All Times EDT

EASTERN CONFERENCE

;W;L;Pct;GB
Connecticut;5;1;.833;—
Washington;4;1;.800;½
Indiana;3;2;.600;1½
Chicago;2;2;.500;2
Atlanta;1;4;.200;3½
New York;1;4;.200;3½

WESTERN CONFERENCE

;W;L;Pct;GB
Minnesota;4;2;.667;—
Los Angeles;3;2;.600;½
Phoenix;2;2;.500;1
Seattle;3;3;.500;1
Las Vegas;2;3;.400;1½
Dallas;0;4;.000;3

___

Sunday's Games

Washington 86, Dallas 62

Connecticut 65, Atlanta 59

New York 88, Las Vegas 78

Phoenix 94, Indiana 87

Chicago 78, Seattle 71

Monday's Games

No games scheduled

Tuesday's Games

Washington at Connecticut, 7 p.m.

Seattle at Indiana, 7 p.m.

Phoenix at Chicago, 8 p.m.

Wednesday's Games

Minnesota at New York, 7 p.m.

Get today’s top stories right in your inbox. Sign up for our daily morning newsletter.