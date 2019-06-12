Graduates: Christina Anne-Marie Akou, Aysia Lashon Beamon, Aariena Unique Brincefield, Dennys Centeno Pollock, Leilana Alize Chanthavong, Thuong Nhu Thi Pham Do, Melissa Magaly Estrada-Lopez, Haley Cherise Evans, Lesdi Yamilet Flores-Gonzalez, Jakobi Juwuon Gaddy, Ricky Francisco Garcia, Brianna LaShaun Gillespie, Liliana Esmeralda Guerrero-Espinoza, Diamond Kay Harvin, Christian Alexander Hawkins, Abner Stephen Herrera Rueda, Tony Ho, Jaia Nia Hopkins, Nemiah Loreal Ingram, Nhat K, Laura Myle K’Briuh, Elizabeth Ksor, Anisha Mary Lawrence, Sair Mustafa Lee, Christian Leon-Vargas, Donald Damarri Long, Edith Julissa Lopez Antonio, Kevin Manuel Mendoza, H’Neamy Mlo, Diana Marleny Moreno-Herrera, Juan Manuel Murray, Teala Joumana Newman, David Bao Nguyen, Mary Nie, Yaneli Valadez Padilla, Eryka Chanelle Parker, Dorien Raiquan Porter, Pitcha Sartyoungkul, Hailey Alyssa Spratt, India Simone Sturdivant, Roy Lee Thomas, Davidkhoa Nguyen Tran, Lilly Nguyen Tran, Kelly Truong, Carmen Isabel Walker, Zoey Zemora Watson, Christian Sloan Willis, Gabriela Daniela Wong De La Garza